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Суд на Украине арестовал палку, которой избили сотрудника военкомата

Суд на Украине арестовал палку, которой избили сотрудника военкомата

Суд на Украине арестовал деревянную палку, которой мужчина избил сотрудника ТЦК (военкомат) во время проверки документов.

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