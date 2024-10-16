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Русская весна

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В Турции сделали неутешительный вывод о ситуации на Украине

В Турции сделали неутешительный вывод о ситуации на Украине

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил в среду госагентству Anadolu, что 30 стран не смогли объединиться и удовлетворить потребности Украины в боеприпасах.

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