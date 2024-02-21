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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск «Центр» установили Государственный флаг России на здание городской администрации Авдеевки

Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск «Центр» установили Государственный флаг России на здание городской администрации Авдеевки

Бойцы отмечают, что во время выполнения боевой задачи у них не было с собой флагов, поскольку группа занималась зачисткой освобожденных зданий.

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