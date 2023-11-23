Льготы контрактников хотят распространить на добровольцев

На добровольцев предлагают распространить ряд льгот, положенных только контрактникам. Речь о единовременных выплатах в случае ранения или гибели, налоговом вычете по НДФЛ и льготах по налогу на имущество.
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