Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    В Тамбове мэр/губер сменился?В Тамбове демонти...
  • Виктор Александров
    «Цена — сумма денег, которую хочет получить продавец в обмен на определенную вещь. Стоимость — это величина затрат на...Стоимость разрабо...
  • Модест
    Дима берега попутал и ориентацию сменил? Или насмотрелся Медведева и решил по его примеру коня на переправе поменять?...Представитель Кре...

Льготы контрактников хотят распространить на добровольцев

Льготы контрактников хотят распространить на добровольцев

На добровольцев предлагают распространить ряд льгот, положенных только контрактникам. Речь о единовременных выплатах в случае ранения или гибели, налоговом вычете по НДФЛ и льготах по налогу на имущество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх