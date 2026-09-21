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Газета.ру

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Песков: Россия не угрожает ни Франции, ни другим государствам Европы

Песков: Россия не угрожает ни Франции, ни другим государствам Европы

В Кремле не согласны с мнением лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что Россия с помощью угроз пытается повлиять на политику Франции.

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