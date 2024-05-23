В суд поступили дела о хищениях на таганрогском оборонном предприятии "Звезда-Стрела"

Сумма ущерба превысила 420 миллионов рублейУголовные дела о хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа на оборонном предприятии "Звезда-Стрела", которое находится в Таганроге, переданы в суды.
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