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Царьград

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Испания усилила охрану Сеуты и Мелильи из-за риска миграций

Испания усилила охрану Сеуты и Мелильи из-за риска миграций

Испания усилила меры безопасности в Сеуте и Мелилье, направив более 200 силовиков на фоне призывов мигрантов попытаться проникнуть на территорию королевства 23 сентября, в день выборов в Марокко.

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