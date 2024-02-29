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Не только о футболе

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«Ливерпуль» выиграл с 18-летними, победы «МЮ» и «Челси», 4:0 от «Интера» и 6:1 от «Наполи», «Реал» не накажут за ролики клубного ТВ, Гагарина не споет гимн перед Сербией, Хорнера оправдали и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
Ужасный сегодня день😒 лучше бы не было в этом году 29 февраля
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5 час.
Лена Мисько
Форвард московского «Спартака» Квинси Промес грядущей ночью должен вылететь в расположение своего клуба, а уже завтра провести со своей командой предматчевую тренировку. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».
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Максим Комаров
Надюха! Мой компас земной
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