Вице-премьер Молдавии: решение по вопросу вступления в ЕС примут в июне

Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС может быть принято в последнюю неделю июня, сообщила в комментарии порталу Agora вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова.
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