Россияне стали чаще выбирать Рим для поездок за границу

Число бронирований отелей в Риме в апреле среди россиян выросло на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среди направлений внутри РФ самым популярным остается Санкт-Петербург, на Северную столицу приходится 19,2%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии