ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    А мы сейчас опять скажем - ой, нас снова обманули… позор!Срыв атакой: при ...
  • Юрий Зубрин
    Слово соблюдать это хорошо ,Юа вот заставить противную сторону соблюдать это совершенно другое,Не хотят соблюдать ,их...Срыв атакой: при ...
  • Игорь Васиков
    Чухонец мира. ПР○cT0 nu,дapac.Президент Финлянд...

Россияне стали чаще выбирать Рим для поездок за границу

Россияне стали чаще выбирать Рим для поездок за границу

Число бронирований отелей в Риме в апреле среди россиян выросло на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среди направлений внутри РФ самым популярным остается Санкт-Петербург, на Северную столицу приходится 19,2%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх