Карамельный вкус говорит о перегреве: как отличить настоящий мед от липового

В среднем каждый россиянин в год съедает не менее полкилограмма меда. Но весь ли мед — настоящий и сколько контрафакта на полках магазинов, если требованиям соответствует продукция только 4-х торговых марок? И какие «пчелы» делают неправильный мед? Летом мы все знаем, чем занята пчела.