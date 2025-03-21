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Пятый канал

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Карамельный вкус говорит о перегреве: как отличить настоящий мед от липового

Карамельный вкус говорит о перегреве: как отличить настоящий мед от липового

В среднем каждый россиянин в год съедает не менее полкилограмма меда. Но весь ли мед — настоящий и сколько контрафакта на полках магазинов, если требованиям соответствует продукция только 4-х торговых марок? И какие «пчелы» делают неправильный мед? Летом мы все знаем, чем занята пчела.

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