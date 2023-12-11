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Fox: американцы требуют отчёт, цель и отдельное голосование по вопросу помощи Украине

Fox: американцы требуют отчёт, цель и отдельное голосование по вопросу помощи Украине

Республиканцы направили письмо спикеру Джонсону, в котором выступают против любой помощи Украине, пока Белый дом не предоставит полный отчёт о потраченных на неё деньгах и стратегическую цель участия США в конфликте, сообщает Fox News.

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