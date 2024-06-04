Песков: РФ продолжает СВО в соответствии с обозначенными целями и задачами

Как подчеркнул в ходе беседы с журналистами во вторник, 4 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, РФ продолжает спецоперацию на Украине в соответствии с обозначенными целями и задачами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии