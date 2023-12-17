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Украинская армия получила на вооружение новый дальнобойный дрон-камикадзе

Украинская армия получила на вооружение новый дальнобойный дрон-камикадзе

Киевский режим будет способен наносить удары вглубь российской территории, украинская армия получила первую партию ударных дронов AQ 400 Scythe, разработанных специально для ударов на больших расстояниях.

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