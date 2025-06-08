13 предметов из далёкого прошлого, которые выглядят так, как будто их создали вчера

Шапки и варежки 16-17 веков мало отличаются от того, что можно найти на маркетплейсах, рисунки будто из альбомов детишек 2020-х годов рождения, а древние изделия, созданные вручную, выглядят как бижутерия.
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