Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве из-за сильного ветра

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
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