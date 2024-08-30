Типовая проблема FaceID iPhone 13/13Pro

Здравствуйте, на столе уже лежит довольно старый, но достаточно новый iPhone 13 Pro, с типичными дефектными поверхностями, но после легкого щелчка через короткое время все работает как прежде:) Виновником является линза внутри точечного проектора.
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