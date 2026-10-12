Паулина Андреева отметила 38-летие семейными фото: мама — ландшафтный дизайнер, папа — бизнесмен

Свой 38-й день рождения Паулина Андреева — актриса, певица и сценарист — отметила редкими семейными кадрами в личном блоге.
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