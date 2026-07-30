Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Капитан 1-го ранга Леонид Попов про службу на подводной лодке в интервью "Воронежским новостям"

Капитан 1-го ранга Леонид Попов про службу на подводной лодке в интервью "Воронежским новостям"

В последнее воскресенье июля, 26 числа, Россия отметила День Военно-Морского флота — праздник, уходящий корнями к эпохе Петра I: ещё в начале XVIII века император заложил традиции чествования флота, а в 1939 году в СССР официально учредили День ВМФ.

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