Система Xpeng NGP VLA 2.0 прошла тест-драйв в плотном парижском трафике

На Парижском автосалоне 2026 года Tesla и Xpeng оказались единственными из 60 автопроизводителей, кто предложил тест-драйвы в условиях плотного и хаотичного парижского трафика.
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