Galaxy A58 не получит телеобъектив Samsung, по предварительным данным, не планирует серьёзно обновлять камеры смартфона среднего класса Galaxy A58 5G, который должен выйти весной 2027 года.
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