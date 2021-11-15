Военные коммунальщики Северного флота следят за экологией

Произведена замена контейнеров в 5 военных городках, приведены в надлежащее санитарное состояние 22 контейнерных площадки, производится поэтапное окрашивание и маркировка металлических мусорных баков.
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