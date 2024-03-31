Сегодня многие российские блогеры и публицисты размещают на своих ресурсах посты, наполненные украинским ликованием и радостью, вызванными той кровавой бойней, которую нелюди под координацией украинских нацистских зверёнышей устроили в Крокус Сити Холле.
Русскоязычный не значит пророссийский
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не секрет и тот факт, что все , жившие в Латвии русские, на 90% голосовали за вступление Латвии в ЕС и ЕЭС. Такая же картина по всей Прибалтике
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4 час.
Валерий Василенко
Лично знаю тетку русскую, которая согласна на все, лишь бы не выгнали из Латвии, Приспособленка.
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2 час.
ИП
Игорь Петров
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42 мин.
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