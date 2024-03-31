ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Русскоязычный не значит пророссийский

Русскоязычный не значит пророссийский

Сегодня многие российские блогеры и публицисты размещают на своих ресурсах посты, наполненные украинским ликованием и радостью, вызванными той кровавой бойней, которую нелюди под координацией украинских нацистских зверёнышей устроили в Крокус Сити Холле.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  секрет и тот факт, что  все  , жившие  в Латвии русские, на  90%  голосовали за  вступление  Латвии в ЕС и ЕЭС. Такая  же  картина  по  всей  Прибалтике
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4 час.
Валерий Василенко
Лично знаю тетку русскую, которая согласна на все, лишь бы не выгнали из Латвии, Приспособленка.
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2 час.
ИП
Игорь Петров
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42 мин.

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