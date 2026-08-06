20 историй и фото о покупке старых домов, стены которых пахнут бумажными обоями и уютом

В домах, которые простояли не один десяток лет, есть свое очарование. Заходя в них и глядя на обветшалые стены, потрепанный пол и деревянные рамы, сразу нахлынут теплые воспоминания о лете, проведенном в деревне у бабушки.
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