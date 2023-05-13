Fashion: 7 российских моделей, которые покорили мировые подиумы, несмотря на несколько странную внешность

Все давно привыкли к тому, что моделями называют людей с безупречной внешностью и яркой красотой. Однако в последние годы всё чаще завоёвывают популярность люди, которых ещё несколько лет назад трудно было даже представить идущими по подиуму.
Все давно привыкли к тому, что моделями называют людей с безупречной внешностью и яркой красотой. Однако в последние годы всё чаще завоёвывают популярность люди, которых ещё несколько лет назад трудно было даже представить идущими по подиуму.
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