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Fashion: 7 российских моделей, которые покорили мировые подиумы, несмотря на несколько странную внешность

Fashion: 7 российских моделей, которые покорили мировые подиумы, несмотря на несколько странную внешность

Все давно привыкли к тому, что моделями называют людей с безупречной внешностью и яркой красотой. Однако в последние годы всё чаще завоёвывают популярность люди, которых ещё несколько лет назад трудно было даже представить идущими по подиуму.

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