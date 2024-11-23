Пушков: США передадут Украине ядерное оружие только в невменяемом состоянии

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что передача США ядерного оружия Украине возможна лишь в случае полной утраты разумности со стороны американского руководства.
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