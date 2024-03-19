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Карусель

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Мультфильм «Шмяк. Волшебная лавка Есении»

Мультфильм «Шмяк. Волшебная лавка Есении»

Добро пожаловать в Дримвилль — единственный городок на свете, где для каждого найдется своё волшебство, стоит только заглянуть в лавку к Есении и её плюшевому мишке Шмяку! К ним за помощью обращаются жители города, у которых случились какие-либо трудности, например, пропало вдохновение или чей-то дом ушёл со своего места.

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