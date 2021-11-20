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"Нечем дышать": раскрыта переписка беременной девушки, умершей от COVID-19

"Нечем дышать": раскрыта переписка беременной девушки, умершей от COVID-19

На Украине от COVID-19 умерла беременная девушка, жаловавшаяся на нехватку кислорода.Перед смертью от COVID-19 20-летняя беременная украинка рассказала о халатном отношении врачей и острой нехватке кислорода в больнице, сообщает "Обозреватель".

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