Польза в сиропе? Чем заменять белый сахар и есть ли в этом смысл

Есть ли смысл заменять белый сахар на его натуральные сладкие аналоги? unsplash.com Стало очень модным рекомендовать использовать на кухне не обычный белый рафинированный сахар, а его различные заменители, например, мед или сироп топинамбура.
Есть ли смысл заменять белый сахар на его натуральные сладкие аналоги? unsplash.com Стало очень модным рекомендовать использовать на кухне не обычный белый рафинированный сахар, а его различные заменители, например, мед или сироп топинамбура.
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