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Польза в сиропе? Чем заменять белый сахар и есть ли в этом смысл

Польза в сиропе? Чем заменять белый сахар и есть ли в этом смысл

Есть ли смысл заменять белый сахар на его натуральные сладкие аналоги? unsplash.com Стало очень модным рекомендовать использовать на кухне не обычный белый рафинированный сахар, а его различные заменители, например, мед или сироп топинамбура.

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