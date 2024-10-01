В России рассказали о потере ВСУ контроля над ЛНР

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС заявил, что российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из последнего крупного населенного пункта Луганской Народной Республики (ЛНР).
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