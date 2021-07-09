Шмыгаль считает, что Украине по силам остановить "Северный поток — 2"

Экономика сегодняПолитикаШмыгаль считает, что Украине по силам остановить "Северный поток — 2"Глава Правительства Украины Денис Шмыгаль выразил сомнения в возможности реализации газопровода "Северный поток — 2".Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlex AlexС украинскими пузырями, пускаемыми Украиной по поводу "Нордстим 2" в принципе всё понятно. Но вот "возмещение убытков" Украине, это нечто! Только в хохлобандеровском, повреждённой мозгу, может зародиться такое безумное требование! Тут на память приходит произведение А. П. Чехова "Беззащитное существо"! Украина просто копия героини произведения Щукиной, просительницы!Комментировать
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