Психолог Яковенко заявила, что думскроллинг убивает психику

Это путь к деградации, считает эксперт Ежедневно мозг получает такой объем информации, что, когда ему предлагают выбор из двух действий — простого и сложного, — мозг непременно выбирает задачу полегче, чтобы облегчить жизнь себе и своему владельцу, рассказала РИАМО психолог Дарья Яковенко.