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Крымская газета

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Мода, польза или уход из дома: что думают крымские папы о "Клубах отцов"

Мода, польза или уход из дома: что думают крымские папы о "Клубах отцов"

«Клубы отцов» стали одним из заметных и обсуждаемых социальных явлений прошедшего лета. Мы, конечно, попытались выяснить, как к таким объединениям относятся отцы-крымчане: являются ли эти мероприятия просто популярным трендом с весёлыми роликами и фото или свидетельствуют о глубинных изменениях в обществе.

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