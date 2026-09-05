Мода, польза или уход из дома: что думают крымские папы о "Клубах отцов"

«Клубы отцов» стали одним из заметных и обсуждаемых социальных явлений прошедшего лета. Мы, конечно, попытались выяснить, как к таким объединениям относятся отцы-крымчане: являются ли эти мероприятия просто популярным трендом с весёлыми роликами и фото или свидетельствуют о глубинных изменениях в обществе.