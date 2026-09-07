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Минцифры и бизнес поспорили о критериях доверенного ПО

В России власти и IT-бизнес не могут договориться о требованиях к доверенному ПО – программам, которые получат преимущества при госзакупках и смогут использоваться в критической инфраструктуре.

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