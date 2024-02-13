Форум «Сибирская строительная неделя – 2024» начал работу в Новосибирской области

Сегодня Андрей Травников приветствовал участников расширенного заседания правления Российского Союза строителей: «Стройиндустрия для нашего региона это не только инструмент для реализации инфраструктурных, социальных проектов, выполнения задачи Президента по обеспечению жителей жильём, но и значимая часть экономики, регионального экспорта, если мы говорим про стройматериалы и оборудование.