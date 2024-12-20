По заданию кураторов: задержаны Петербургские поджигатели

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в поджогах по всему городу. Начиная с 16 декабря на регулярной основе разные объекты инфраструктуры подверглись несанкционированным атакам молодежи и пожилых граждан.
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