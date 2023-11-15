Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Запустили два культурно-просветительских объекта: павильон «АТОМ» на ВДНХ и досуговый центр в районе Теплый Стан В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала текущего года в столице введены в эксплуатацию более 90 объектов социальной инфраструктуры, при этом 62 объекта построены за счет инвесторов.