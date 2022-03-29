В Краснодаре мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве

Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего жителя города Красноярска по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ.
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