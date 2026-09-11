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В России предложили возмещать пенсионерам траты на лечение зубов

В России предложили возмещать пенсионерам траты на лечение зубов

Выплата должна покрывать не менее половины стоимости услуг, но в пределах установленного лимита Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой о создании федеральной программы, которая будет возмещать расходы на стоматологическое лечение и протезирование для пенсионеров, пишет "Абзац".

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