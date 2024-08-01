Брэд Питт расстроился из-за невозможности поговорить с сыном Паксом после аварии

Актер винит в этом Анджелину Джоли GLOBALLOOKPRESS.COM/STEPHEN LOCK Брэд Питт расстроен тем, что не может поговорить со своим сыном Паксом, который находится в больнице после того, как вЛос-Анджелесе врезался на своем велосипеде в заднюю часть автомобиля.