Le Monde: коллапс на Украине можно ожидать в любой момент

Французское издание Le Monde со ссылкой на аналитиков и дипломатические источники пишет, что возобновление поставок Украине западной военной техники после одобрения Конгрессом нового пакета помощи не позволит переломить ход конфликта, для Киева коллапс может наступить в любое время.
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