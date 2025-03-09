Google отключилась от нескольких российских точек обмена трафиком и дата-центров

Как сообщает издание «Русбейс», Google отключила свои соединения с несколькими российскими центрами обработки данных и точками обмена трафиком, что может привести к снижению скорости доступа к сервисам компании в России и повышению цен на интернет-услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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