Минобороны предложило поднять выплаты военнослужащим

Индексацию ряда выплат военнослужащим с текущих 4,5% до 5,1%, в связи с прогнозируемым уровнем инфляции, предложило Минобороны РФ в представленном правительству проекте постановления, опубликованном 18 октября на портале проектов нормативных актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии