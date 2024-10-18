Минобороны предложило поднять выплаты военнослужащим

Индексацию ряда выплат военнослужащим с текущих 4,5% до 5,1%, в связи с прогнозируемым уровнем инфляции, предложило Минобороны РФ в представленном правительству проекте постановления, опубликованном 18 октября на портале проектов нормативных актов.