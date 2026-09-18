Россия нанесла удар по логистическому центру под Одессой

Минобороны России сообщило о нанесении удара по логистическому центру «Новая почта» под Одессой, используемому для хранения и распределения военных грузов из европейских стран для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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