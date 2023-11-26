НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Гендиректор РУСАДА о допинге в легкой атлетике: «Только 4 нарушения выявлено в 2023 году. Статистика такая, что мы можем и похвалиться, и порадоваться»

Об этом на отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх