А мы его топчем: сорняк, который лечит кашель, раны и бессонницу

Сорняки — проблема для дачников, однако некоторые из этих растений очень полезны. Например, отвар из одуванчиков способен снизить холестерин, а пустырник, который также считается сорняком, помогает работе сердца.
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