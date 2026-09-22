Рынок акций РФ открылся ростом 22 сентября

В начале торгов индекс Мосбиржи поднялся до 2270,19 пункта, индекс РТС — до 850,35 пункта. ВТБ, «Русагро», «ММК», «НЛМК» и «ВК» показали наибольший рост.
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