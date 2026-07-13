Крымский мост был закрыт 11 часов. На переправе досматривают канистры. Известно, какие пробки образовались с обеих сторон

Крымский мост был закрыт 11 часов. На переправе досматривают канистры. Известно, какие пробки образовались с обеих сторонКрымский мост, наконец, открыли спустя 11 часов.
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