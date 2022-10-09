В Тверской области госавтоинспекторы вместе с отрядом ЮИД провели акцию «Пристегнись!» и «Безопасная поездка»

В Удомле инспекторы ГИБДД и ПДН совместно с представителями родительской общественности детских садов «Дюймовочка» и «Улыбка», а также отрядом Юных инспекторов дорожного движения, провели акции и «Пристегнись!» и «Безопасная поездка».
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