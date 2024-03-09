Осторожно: у этого автомобиля могут выпадать стекла!

Причиной отзывной компании стали неполадки со вклеиванием лобовых и задних стекол. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), в 8101 автомобиле была обнаружена проблема, связанная с клеевым соединением стекол.
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